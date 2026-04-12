ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الأخدود

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا ليقود فريقه النصر السعودي للفوز على الأخدود 2-0 في إذار مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر كالتالي:-
1- النصر: 73 نقطة
2- الهلال: 68 نقطة
3- الأهلي: 66 نقطة
4- القادسية: 61 نقطة
5- التعاون: 46 نقطة
6- الاتحاد: 45 نقطة
7- الاتفاق: 42 نقطة
8- نيوم: 39 نقطة
9- الفيحاء: 34 نقطة
10- الحزم: 34 نقطة
11- الخليج: 31 نقطة
12- الشباب: 30 نقطة
13- الخلود: 29 نقطة
14- الفتح: 28 نقطة
15- ضمك: 23 نقطة
16- الرياض: 23 نقطة
17- الأخدود: 16 نقطة
18- النجمة: 11 نقطة