السعودية تنفذ عمليات إعدام بحق 7 مدانين بتهمة تهريب المخدرات

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص في يوم واحد، بعد إدانتهم بتهريب مواد مخدرة في إطار تشديد الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “واس” أن المدانين، وهم خمسة سعوديين وأردنيان أدينوا بجلب وتلقي أقراص الإمفيتامين المخدر، مؤكدة تنفيذ حكم "القتل تعزيراً" بحقهم في منطقة الرياض.

ويعد هذا أكبر عدد من الإعدامات ينفذ في يوم واحد منذ أغسطس 2025، في ظل تصاعد وتيرة تنفيذ الأحكام خلال الفترة الأخيرة.

ووفق بيانات رسمية بلغ عدد الإعدامات منذ بداية عام 2026 نحو 61 حالة، منها 38 في قضايا مرتبطة بالمخدرات، مع تسجيل نسبة كبيرة من الأجانب ضمن المنفذ بحقهم الحكم.

يأتي ذلك في سياق حملة موسعة أطلقتها السلطات منذ عام 2023 لمكافحة المخدرات، خاصة مادة الكبتاغون، التي تعد من أكثر المواد انتشارا في المنطقة.