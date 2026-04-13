محافظ جنوب سيناء يتابع أجواء الاحتفال بشرم النسيم بالمراكز والمدن

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، من داخل غرفة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ، وبالتنسيق مع رؤساء المدن، أجواء الاحتفال بشم النسيم في مختلف مدن المحافظة.

واطمأن المحافظ على جاهزية المدن لاستقبال المواطنين والزائرين، مشددًا على ضرورة تكثيف الاستعدادات ورفع درجة الجاهزية في الميادين العامة والحدائق والمتنزهات والشواطئ، إلى جانب استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المظهر الحضاري، بما يعكس الوجه اللائق للمحافظة.

كما وجّه المحافظ ، بضرورة استمرار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة الأعياد، مع تعزيز التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية، خاصة في المدن السياحية التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الزائرين.

وتابع نسب الإشغال الفندقي وحركة الإقبال السياحي، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية؛ لضمان انتظام الحركة السياحية وتقديم أفضل الخدمات للوافدين.

وأكد محافظ جنوب سيناء ، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، لمتابعة أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يحقق أعلى درجات الانضباط ويضمن سلامة المواطنين خلال احتفالات شم النسيم.