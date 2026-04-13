منتخب اليد 2008 يواجه مقدونيا في بطولة البحر المتوسط بسلوفاكيا

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008 بقيادة محمد إبراهيم نظيره منتخب مقدونيا فى الثالثة عصراً ببطولة البحر المتوسط المقامة حاليا في سلوفاكيا.
وحقق منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008 الفوز على نظيره اليوناني بنتيجة 34- 12 ببطولة البحر الأبيض المتوسط بسلوفاكيا.
قائمة منتخب كرة اليد 2008 فى البحر المتوسط
وتضم قائمة منتخب اليد كلا من: فى حراس المرمى زياد مصطفى طلعت وعبد الملك محمود السيد وإبراهيم محمد شهاب
جناح أيسر ياسين أحمد فتحي و معاذ السيد مصطفى
ظهير أيسر و سيف اللّه عمرو و محمود رامي الوكيل و مؤمن سامي النقيب
صانع ألعاب مازن أحمد عبد الغني و زين محمد عبد الوارث
ظهير أيمن يوسف و عمرو سعد ومحمد وليد الشيخ
جناح أيمن و مهند علاء محمد و ياسين خال
لاعب دائرة ياسين تامر (الونش) عبدالرحمن بكر موسى و إبراهيم محمد عبدالقادر المدير الفني و محمد إبراهيم.