مقترح برلماني بإنشاء مجلس أعلى للأسرة

اقترح النائب أحمد الحمصاني ، عضو مجلس الشيوخ إنشاء مجلس أعلى للأسرة ليكون كيانا موحدا يعمل علي وضع سياسات متكاملة للاسرة المصرية و يوحد الرؤية الوطنية للأسرة مع تعزيز كفاءة البرامج الاجتماعية و تفعيل حقيقي لدور المجلس القومي للمرأة و المجلس القومي للطفولة و الامومة.

كما طالب الحمصاني في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بتوجيه جميع ميزانيات المجلسين نحو قضايا واقعية و ملموسة ذات تاثير حقيقي في المجتمع بما يضمن توفير حماية فعالة للأسرة و المراة و الطفل مع التاكيد أن العمل في المجلس الاعلي و المجلسين التابعين له يكون عمل تطوعي لخدمة بلدنا.