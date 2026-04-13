برلماني: توجيهات الرئيس بمناقشة قانون الأحوال الشخصية تعكس الاهتمام بتقوية الأسرة

رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أنها خطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز استقرار الأسرة ومواجهة الأزمات التي تشهدها بعض الأسر.

وأكد النائب في بيان أهمية قانون الأحوال الشخصية في تحقيق استقرار حياة المواطنين، مطالبًا بأهمية مناقشته بكل شفافية وموضوعية لضمان إصدار قانون يراعي مصالح جميع الأطراف.

ودعا النائب عبد الحميد إلى أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع والخبراء في مناقشة القانون، لضمان خروجه بصورة تعزز من تماسك الأسرة وتحافظ على حقوق أفرادها.