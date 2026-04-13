5000 فرصة عمل على أعتاب الإنجاز.. محافظ البحر الأحمر يتفقد ميناء الصيد بأبو رماد بنسبة تنفيذ 77%

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مشروع ميناء الصيد بمدينة أبو رماد، المقام على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تبلغ 416 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 77%، في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

وأوضح المحافظ أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات التنموية بالجنوب، حيث من المتوقع أن يوفر نحو 5000 فرصة عمل، ويخدم ما يقرب من 300 أسرة، من خلال إنشاء منظومة متكاملة تدعم نشاط الصيد وتوفر بيئة عمل منظمة للصيادين.

ويضم الميناء عددًا من المكونات الخدمية، من بينها مصنع للثلج، ومحطة تعبئة، ومحلات متنوعة، بما يسهم في تعزيز الأنشطة المرتبطة بالصيد وتحفيز الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على معدلات التنفيذ، التي بلغت قيمة الأعمال المنفذة بها نحو 323 مليون جنيه، موجّهًا بدراسة مد السقالة لتهيئة الميناء لاستقبال حاويات المواشي، بما يضيف بُعدًا اقتصاديًا جديدًا ويعزز من كفاءة استخدام الميناء.

كما وجّه بإنشاء ممشى للمحلات الخاصة بمستلزمات الصيد، لتوفير خدمات متكاملة للصيادين في موقع واحد، بما يسهم في تسهيل عملهم ورفع كفاءة النشاط.

وشدد الدكتور وليد البرقي على ضرورة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد بنهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أهمية تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة.

وشهدت الجولة حضور نائب المحافظ، ورؤساء مدن حلايب وشلاتين، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية ودفع العمل بها.