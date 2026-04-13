عقر مدرسة و3 تلميذات.. كلب ضال يهاجم القائمين على بروفة مسرحية بالإسماعيلية

هاجم كلب ضال، القائمين على بروفة مسرحية في أرض زراعية بمحيط مدرسة خاصة بمحافظة الإسماعيلية، مما أسفر عن إصابة مدرسة و٣ تلميذات في الصف الثاني الابتدائي.

وتوجه والد أحد التلميذات «الضحايا»، إلي قسم الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الأجهزة المعنية بالإسماعيلية جهودها إستجابة لمطالب الأهالي بتخصيص مكان آمن مخصص لإيواء الكلاب الضالة بعد انتشار الظاهرة ومخاوف من تداعياتها.

وفي سياق آخر أعلن اللواء أركان حرب عن تخصيص منطقة واسعة خلف مستشفى الحميات لإنشاء “شيلتر” مخصص للكلاب في خطوة تهدف إلى التعامل الحضاري مع هذه الظاهرة .