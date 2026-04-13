أبو رماد تستعد للمستقبل.. محافظ البحر الأحمر يدعم منظومة الكهرباء ويوجه باستكمال مركز الشباب

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، محطة كهرباء أبو رماد، لمتابعة قدرتها الإنتاجية والاستعدادات المستقبلية لمواكبة التوسعات التنموية بالمنطقة، خاصة مع قرب الانتهاء من مشروع ميناء الصيد وما يتطلبه من أحمال كهربائية إضافية.

ووجّه المحافظ بضرورة وضع خطط مستقبلية تضمن استيعاب الزيادة المتوقعة في استهلاك الطاقة، مؤكدًا أهمية ألا تمثل البنية التحتية عائقًا أمام جهود التنمية. كما أصدر توجيهًا عاجلًا بسرعة توفير مولدين كهربائيين بقدرة 1.5 ميجا لكل منهما، لدعم استقرار التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي المنطقة.

وفي سياق الجولة، تفقد المحافظ مركز شباب أبو رماد، المقام على مساحة 98 ألف متر مربع، والذي يضم مجموعة من الأنشطة الرياضية والشبابية، من بينها ملعب خماسي بنجيل صناعي، وأسهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى المسابقات المختلفة.

ووجّه الدكتور وليد البرقي بسرعة استكمال المبنى الإداري للمركز، الذي توقفت أعماله منذ سنوات، مؤكدًا أهمية استكماله لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للشباب، وتعزيز دور المركز في تنمية المواهب واستيعاب الأنشطة المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن دعم قطاعي الكهرباء والشباب يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق النائية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأبناء حلايب وشلاتين.

وشهدت الجولة حضور نائب المحافظ، ورؤساء مدن حلايب وشلاتين، ومدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار متابعة المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة.