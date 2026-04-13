منتخب مصر 2008 يواصل التألق في البحر المتوسط ويهزم مقدونيا بعد اكتساح اليونان

واصل منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008 عروضه القوية في بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة في سلوفاكيا، بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره المقدوني بنتيجة 25-23 في المباراة التي أقيمت اليوم خلال الفترة المسائية، تحت قيادة مديره الفني محمد إبراهيم.

وكان المنتخب قد استهل مشواره في البطولة بفوز كاسح على اليونان بنتيجة 34-12 اليوم في الفترة الصباحية، ليؤكد جديته في المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع كوسوفو غدا الموافق 14 أبريل في تمام العاشرة والنصف صباحًا.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: فى حراس المرمى زياد مصطفى طلعت وعبد الملك محمود السيد وإبراهيم محمد شهاب و جناح أيسر ياسين أحمد فتحي و معاذ السيد مصطفى وظهير أيسر و سيف اللّه عمرو و محمود رامي الوكيل و مؤمن سامي النقيب و صانع ألعاب مازن أحمد عبد الغني و زين محمد عبد الوارث وظهير أيمن يوسف و عمرو سعد ومحمد وليد الشيخ و جناح أيمن و مهند علاء محمد و ياسين خال ولاعب دائرة ياسين تامر (الونش)