تصعيد أمريكي جديد.. ترامب يرفض الاعتذار لبابا الفاتيكان
ذروتها الخميس بـ37 درجة.. الأرصاد تُحذر من موجة شديدة الحرارة وعواصف ترابية وأمطار رعدية
رابط تتبع الهاتف المفقود عبر النيابة العامة وخطوات البلاغ
محترف نصب.. ضبط أجنبي نصب على مواطن وباع له موبايل غير أصلي
قداسة البابا تواضروس يلتقي رهبان الأديرة .. صور
الكنيسة: توافق كامل على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وتفاؤل بقرب إقراره
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات
ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق
طلعوا الصيفي.. ذروة الموجة الحارة وموعد تراجع الحرارة
مستجاب.. رمضان عبد المعز يحذر من دعاء الأم على أبنائها
بعد توجيهات الرئيس.. أبرز المقترحات الجدلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية
ترامب: لا حرب مع إيران بل حصار فقط.. ومحادثات مستمرة بشأن الاتفاق النووي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حماة الوطن: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة تعكس رؤية شاملة لحماية المجتمع المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة وتطوير قوانين الأسرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن داخل المجتمع المصري، وتعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات التي تواجه الأسرة في المرحلة الحالية.

وأوضح صالح أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي حريصة على بناء إطار تشريعي عادل يضمن حقوق جميع أطراف الأسرة، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحافظ على تماسك المجتمع، باعتبار الأسرة هي الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية.

وأشار إلى أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات القائمة، بما يواكب الواقع ويحمي حقوق المواطنين دون الإخلال بالثوابت والقيم المجتمعية.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن أن الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة يعد عنصرًا أساسيًا لضمان خروج تشريعات متوازنة، مؤكدًا أهمية الاستماع لكافة الآراء من المتخصصين ورجال الدين والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتحافظ على كيان الأسرة المصرية.

واختتم صالح تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الدولة لقضايا الأسرة يعكس التزامًا حقيقيًا ببناء مجتمع قوي ومتماسك، مشددًا على أن تطوير هذه القوانين سيسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات الأسرية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة.

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

خالد الغندور

الغندور يعلق على موقف الأهلي بعد مطالبته برحيل رئيس لجنة الحكام الأجنبي

واين روني

تعليق مفاجئ من أسطورة مانشستر يونايتد بشأن بطل البريميرليج

مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشان تحكيم الزمالك و بيراميدز في الدوري

بالصور

الفجوة تتسع.. هوندا تقر بتفوق الصين في سباق صناعة السيارات

هوندا
هوندا
هوندا

سقط من علو.. إصابة طفل بإصابات خطيرة بأحد مراكز الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

محمد رمضان يروج لأحدث اغانيه بمشاركة Lvbel c5

محمد رمضان و Lvbel c5
محمد رمضان و Lvbel c5
محمد رمضان و Lvbel c5

خلال احتفالات شم النسيم.. مياه الشرقية تنفذ حملات توعية للمواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح سادس أغنية مع روتانا بعنوان "على ما أظن".. فيديو

عيد شم النسيم

بمناسبة شم النسيم .. فقرات استعراضية لفرق الفنون الشعبية بحديقة فريال بأسوان |شاهد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد