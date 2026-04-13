الجزيرة 2 تطلق العديد من الفعاليات احتفالا بشم النسيم

أطلق مركز التنمية الشبابية والرياضية – الجزيرة ٢ العديد من الفاعليات الرياضية والمتنوعة احتفالا بشم النسيم وسط مشاركة واسعة من الأعضاء وأجواء احتفالية مبهجة.

وبدأت الاحتفالية بتنظيم مهرجان للألعاب المائية المتنوعة والتي حازت علي إعجاب الأعضاء وأسرهم ومشاركة كبيرة.

كما نظمت إدارة المركز معرض لعرض المنتجات " بازار " للأعضاء والذي اشتمل علي عرض مجموعة متنوعة من المنتجات " أطعمة ، ومأكولات

ملابس ، عطور ، أدوات منزلية" .

كما قامت إدارة المركز بتنظيم ندوة عن إدارة الوقت والإنتاجية الذكية علي ان يواصل المركز عقد سلسلة من الندوات خلال الفترات المقبلة في إطار حرص مجلس إدارة الجزيرة "٢" ، علي رفع كفاءة الأداء الوظيفي، وتطوير المهارات القيادية، ومواكبة التغيرات الحديثة وتحسين بيئة العمل.