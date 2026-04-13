يتعاطى البودر.. القبض على سائق يقود ميكروباص تحت تأثير المخدر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيادته سيارة "ميكروباص" فى حالة عدم إتزان معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، لكونه تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة وتحصله عليها من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر البودر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدر بقصد الإتجار.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.