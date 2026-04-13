النائبة راندا مصطفى: الحكومة تبدأ إعداد قانون الأحوال الشخصية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أن الحكومة ستبدأ في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن البدء في مناقشة القانون.

وقالت راندا مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن البرلمان في انتظار إحالة مشروع القانون من الحكومة، مشيرة إلى وجود عدد من المقترحات المقدمة من النواب بهدف معالجة المشكلات القائمة في القانون الحالي.

وأضافت أن الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الماضي ساهمت في تسليط الضوء على عدد من القضايا المجتمعية المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، من بينها قضايا “الرؤية” و”الاستضافة” وغيرها.

واختتمت بالإشادة بتدخل الرئيس في هذا الملف، معتبرة أنه يعكس إدراكًا دقيقًا لتفاصيل المجتمع واهتمامًا بمتابعة قضاياه، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا، على حد تعبيرها.