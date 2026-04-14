شبانة يكشف عن 3 طلبات قدمها سيد عبد الحفيظ لـ أوسكار رويز
بقوة 5.7 ريختر.. زلزال يضرب ولاية نيفادا الأمريكية
مصطفى بكري: وساطات دولية تمهد لاجتماع جديد بين واشنطن وطهران
بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج.. 7 أدعية تبدل أحزانك لأفراح
وزارة التضامن تفتح باب صرف «تكافل وكرامة» عبر ماكينات ATM.. غدا
مونتاج الفار دقيقتين.. شبانة يفجر مفاجأة عن أزمة الأهلى مع اتحاد الكرة
الأهلي يصعّد ضد اتحاد الكرة.. شكوى للجنة الانضباط ومخاطبة وزير الرياضة
أكسيوس: أمن الحدود وسيادة لبنان على طاولة المحادثات مع إسرائيل
زعيم كوريا الشمالية يراقب تجربة إطلاق صواريخ كروز من المدمرة "تشوي هيون"
بعد خضوعه لجراحة عاجلة.. وزير الشباب والرياضة يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية
تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة
أستاذ قانون دولي: لا يحق لأي دولة فرض رسوم على السفن العابرة بالمضيقات الدولية

عبد الخالق صلاح

قال الدكتور أيمن صلاح، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن المضايق البحرية الدولية تخضع بشكل واضح لأحكام قانون البحار، والتي تنظم حق المرور في أعالي البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة.

وأوضح "صلاح" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن إيران من الدول الموقعة على اتفاقية مضيق هرمز، رغم عدم تصديقها عليها، مشيرًا إلى أن توقيع غالبية دول العالم على الاتفاقية يجعلها في حكم العرف الدولي الملزم، الذي يجب احترامه من جميع الدول.

وأضاف أن أي دولة مشاطئة لمضيق دولي لا تمتلك الحق في فرض رسوم على السفن العابرة، حيث تتمتع جميع السفن بحق المرور الحر دون قيود أو رسوم، سواء في المضايق الدولية أو حتى ضمن المياه الإقليمية، وفقًا لمبدأ "العبور البريء".

وأشار إلى أن بعض المضايق تخضع لاتفاقيات خاصة مثل مضيق جبل طارق، بينما توجد مضايق أخرى لا تنطبق عليها اشتراطات خاصة، لكنها تظل خاضعة للقواعد العامة التي تضمن حرية الملاحة الدولية.

ولفت إلى أن هذا الوضع يختلف عن قناة السويس، التي تخضع لنظام قانوني خاص يجيز فرض رسوم عبور، نظرًا لطبيعتها كممر مائي صناعي.

وأكد أن عدد المضايق البحرية الرئيسية في العالم يصل إلى نحو 33 مضيقًا، محذرًا من أن فرض رسوم على أي منها قد يفتح الباب أمام إجراءات مماثلة في مضايق أخرى، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة العالمية.

واختتم الدكتور أيمن صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن فرض رسوم على المضايق الدولية يخرج عن نطاق الشرعية القانونية والمنطق، كما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي ويضر بمصالح جميع الدول.

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات

ترامب

تصعيد أمريكي جديد.. ترامب يرفض الاعتذار لبابا الفاتيكان

دار الإفتاء

أمينة الإفتاء توضح ضوابط ملابس المرأة لتحقيق الستر والاحتشام

السوشيال ميديا

أمين الإفتاء: نشر المحتوى على السوشيال ميديا مسئولية والكلمة قد تهوي بك في النار

حرية المرأة

هل المرأة حرة بشكل مطلق؟.. أمينة الإفتاء تجيب

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

كوبرا تطلق Raval الكهربائية الرياضية.. صور

Cupra Raval
Cupra Raval
Cupra Raval

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

فيديو

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد