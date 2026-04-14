مزيج فاكهتين قد يعزّز صحة القلب خلال أسابيع| تفاصيل

في وقت يتزايد فيه البحث عن وسائل طبيعية لتعزيز صحة القلب، كشفت دراسة حديثة عن نتائج واعدة لمزيج من نوعين من الفاكهة يمكن أن يساهم في تحسين كفاءة الأوعية الدموية خلال فترة زمنية قصيرة.

وأوضح الباحثون أن تناول الأفوكادو والمانجو معًا قد يساعد في تقليل مخاطر أمراض القلب، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها.

منهجية الدراسة

شملت الدراسة أكثر من 80 شخصًا بالغًا يعانون من مقدمات السكري، وهي مرحلة صحية يمكن السيطرة عليها لكنها ترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين؛ الأولى اتبعت نظامًا غذائيًا منخفض الدهون والألياف، بينما أضافت المجموعة الثانية إلى نظامها اليومي كوبًا من الأفوكادو وكوبًا من المانجو.

وبعد مرور ثمانية أسابيع، أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في أداء الأوعية الدموية لدى المجموعة التي تناولت الفاكهتين، حيث أصبحت الشرايين أكثر مرونة وقدرة على التمدد، ما يعزز تدفق الدم ويقلل الضغط على القلب.

تحسن في ضغط الدم

كما سجلت الدراسة انخفاضًا في ضغط الدم الانبساطي لدى المشاركين الذين تناولوا هذا المزيج، وكان التأثير أكثر وضوحًا لدى الرجال، إذ انخفض بمعدل 1.9 ملم زئبق تقريبًا، في حين شهدت المجموعة الأخرى زيادة طفيفة بالقيمة نفسها.

أما النساء، فلم تُظهر النتائج تغيرات كبيرة، وهو ما يشير إلى الحاجة لمزيد من الدراسات لفهم الفروق بين الجنسين.

لماذا هذا المزيج مفيد؟

يرى الباحثون أن الفوائد تعود إلى العناصر الغذائية المتكاملة في الفاكهتين، فالأفوكادو غني بالدهون الصحية التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار، بينما يحتوي المانجو على نسبة جيدة من الألياف وفيتامين C، ما يساهم في تقليل الالتهابات وتحسين مرونة الأوعية الدموية.

نتائج أولية تحتاج للتأكيد

ورغم أهمية هذه النتائج، أشار الباحثون إلى أن الدراسة ما زالت محدودة، سواء من حيث عدد المشاركين أو مدة التطبيق، ما يستدعي إجراء أبحاث إضافية لتأكيد التأثيرات على المدى الطويل.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، فإن إدخال هذا المزيج البسيط ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون خطوة فعالة لدعم صحة القلب، خاصة عند دمجه مع نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني وتقليل العادات الضارة.