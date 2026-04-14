الزمالك على أعتاب النهائي.. مشوار الأبيض في الكونفدرالية حتى مواجهة شباب بلوزداد
213 مليون جنيه إعانات من صندوق الطوارئ لعمال منشآت متعثرة
محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث أمن الحدود والسيادة
"ترسانة طبية عائمة" تصل شرم الشيخ.. لنش إسعاف بحري متطور يعزز جاهزية جنوب سيناء لإنقاذ الأرواح
الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا
إيطاليا: تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل
جيش الاحتلال يعترف بإصابة 10 جنود منهم 3 بحالة خطيرة في اشتباكات مع المقاومة
تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي.. قبول الطعن ينعش آمال العودة.. اعرف القصة كاملة
في تصعيد استيطاني بالضفة.. إعادة إقامة مستوطنة "سا-نور" بعد عشرين عامًا على تفكيكها
منهم 3 خطيرة.. إصابة 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات ببنت جبيل جنوب لبنان
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إغلاق مضيق هرمز يهدد الأمن الغذائي العالمي
حقيقة رحيل عدي الدباغ عن الزمالك بعد العرض البلجيكي
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مزيج فاكهتين قد يعزّز صحة القلب خلال أسابيع| تفاصيل

ولاء عادل

في وقت يتزايد فيه البحث عن وسائل طبيعية لتعزيز صحة القلب، كشفت دراسة حديثة عن نتائج واعدة لمزيج من نوعين من الفاكهة يمكن أن يساهم في تحسين كفاءة الأوعية الدموية خلال فترة زمنية قصيرة. 

وأوضح الباحثون أن تناول الأفوكادو والمانجو معًا قد يساعد في تقليل مخاطر أمراض القلب، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها.

منهجية الدراسة

شملت الدراسة أكثر من 80 شخصًا بالغًا يعانون من مقدمات السكري، وهي مرحلة صحية يمكن السيطرة عليها لكنها ترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين؛ الأولى اتبعت نظامًا غذائيًا منخفض الدهون والألياف، بينما أضافت المجموعة الثانية إلى نظامها اليومي كوبًا من الأفوكادو وكوبًا من المانجو.

وبعد مرور ثمانية أسابيع، أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في أداء الأوعية الدموية لدى المجموعة التي تناولت الفاكهتين، حيث أصبحت الشرايين أكثر مرونة وقدرة على التمدد، ما يعزز تدفق الدم ويقلل الضغط على القلب.

 

تحسن في ضغط الدم

كما سجلت الدراسة انخفاضًا في ضغط الدم الانبساطي لدى المشاركين الذين تناولوا هذا المزيج، وكان التأثير أكثر وضوحًا لدى الرجال، إذ انخفض بمعدل 1.9 ملم زئبق تقريبًا، في حين شهدت المجموعة الأخرى زيادة طفيفة بالقيمة نفسها. 

أما النساء، فلم تُظهر النتائج تغيرات كبيرة، وهو ما يشير إلى الحاجة لمزيد من الدراسات لفهم الفروق بين الجنسين.

 

لماذا هذا المزيج مفيد؟

يرى الباحثون أن الفوائد تعود إلى العناصر الغذائية المتكاملة في الفاكهتين، فالأفوكادو غني بالدهون الصحية التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار، بينما يحتوي المانجو على نسبة جيدة من الألياف وفيتامين C، ما يساهم في تقليل الالتهابات وتحسين مرونة الأوعية الدموية.

 

نتائج أولية تحتاج للتأكيد

ورغم أهمية هذه النتائج، أشار الباحثون إلى أن الدراسة ما زالت محدودة، سواء من حيث عدد المشاركين أو مدة التطبيق، ما يستدعي إجراء أبحاث إضافية لتأكيد التأثيرات على المدى الطويل.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، فإن إدخال هذا المزيج البسيط ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون خطوة فعالة لدعم صحة القلب، خاصة عند دمجه مع نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني وتقليل العادات الضارة.

القلب صحة القلب الأوعية الدموية مقدمات السكري أمراض القلب الأفوكادو المانجو

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

الاهلي

شوبير يكشف مفاجأة حول مستقبل مباريات المصري والأهلي

كيروش

كارلوس كيروش مدربا لمنتخب غانا في كأس العالم.. تفاصيل

سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للغوص والانقاذ

شرم الشيخ تبهر العالم.. سامح الشاذلي: مونديال الماسترز بلا شكوى واحدة ومصر نموذج تنظيمي عالمي

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

مراسم تشييع جثمان والد زوجة الفنان سيد رجب من مسجد أسد بن فرات بالدقي

بدائل صحية للفسيخ والرنجة.. أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب بدون مخاطر

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

