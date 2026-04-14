إنقاذ حياة فتاة بدمياط مصابة بمتلازمة الشريان المستريقي بمركز القلب بدمياط

نجح فريق طبي بمركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر ٢١ عاما تعاني من آلام شديدة بالبطن وقيء مستمر، وبعد الفحوصات تبيّن إصابتها بمتلازمة الشريان المساريقي العلوي، وهي حالة نادرة تسبب انسدادًا معويًا.

تم إجراء تدخل جراحي بالمنظار في اليوم التالي، شمل توصيل الاثني عشر بالصائم لعلاج الحالة بأقل تدخل ممكن، مع متابعة دقيقة حتى تحسّن الحالة وخروج المريضة في حالة جيدة.

ضم الفريق الطبي كلا من الدكتور أحمد الصعيدي، استشاري جراحة المناظير،

والدكتور مصطفى المدبولي، استشاري التخدير، والدكتور أحمد عبد العزيز، طبيب مقيم جراحة عامة.