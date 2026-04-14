قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانبة: قانون الأسرة الجديد يعيد صياغة منظومة العدالة الاجتماعية ويحمي المجتمع من النزاعات الأسرية

النائبة شيرين صبري
عبد الرحمن سرحان

قالت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأسرة الجديد تمثل خطوة مهمة نحو إصلاح جذري شامل لمنظومة الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة داخل الأسرة المصرية، ويحد من النزاعات الممتدة التي أرهقت المجتمع لسنوات طويلة.

وأكدت شيرين صبري، في بيان، أن الدولة تتحرك برؤية واضحة تهدف إلى تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن استمرار العمل بالقوانين الحالية دون تطوير أدى إلى تعقيد العديد من القضايا الأسرية وزيادة حجم التحديات أمام القضاء والأطراف المتنازعة.

وأوضحت أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف فقط تنظيم العلاقات الأسرية، بل يسعى إلى بناء منظومة متكاملة قائمة على الوقاية قبل العلاج، من خلال تعزيز آليات التسوية الودية، وتوسيع دور الإرشاد الأسري، بما يساهم في تقليل معدلات الطلاق والنزاع، وحماية الأطفال من آثار التفكك الأسري.

وأضافت النائبة أن إدخال أدوات دعم اجتماعي فعالة ضمن مشروع القانون، وعلى رأسها تعزيز دور صندوق دعم الأسرة، يعكس توجهًا إنسانيًا مهمًا يضع مصلحة المواطن في المقام الأول، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والمتضررة من النزاعات الأسرية.

وشددت على أن مناقشات البرلمان المقبلة حول مشروع القانون ستشهد دراسة متأنية لكافة التفاصيل، مع فتح المجال أمام الحوار المجتمعي والخبراء والمتخصصين، لضمان خروج تشريع متوازن وعادل يحقق الاستقرار للأسرة المصرية ويحافظ على تماسك المجتمع.

قانون الأسرة قانون الأحوال الشخصية البرلمان النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ترشيحاتنا

بالصور

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

