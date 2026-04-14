محافظ البحر الأحمر: إنهاء ملاحظات مجزر الشلاتين وتسليمه خلال أسبوعين

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من كافة الملاحظات المرصودة بمشروع مجزر الشلاتين الجديد، تمهيدًا لتسليمه خلال أسبوعين، وذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة جاهزية المشروع قبل دخوله الخدمة.



ويُقام المجزر بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه، على مساحة 10 آلاف متر مربع ضمن إجمالي 63 ألف متر مربع مخصصة للمشروع، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 رأس غنم و200 رأس بقر يوميًا، في إطار دعم منظومة الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة الجنوبية.



وتفقد المحافظ مختلف مكونات المجزر، التي تضم ثلاجات وحظائر وصالة للذبح والسلخ، إلى جانب محطة معالجة، حيث شدد على ضرورة الفحص الشامل لكافة المعدات والتأكد من جاهزيتها الفنية، مع إجراء أعمال الصيانة اللازمة لضمان التشغيل بكفاءة.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن المشروع يمثل إضافة اقتصادية مهمة لمدينة الشلاتين، ويسهم في تحويلها إلى مركز متكامل لتجارة وتصنيع اللحوم، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.



وشدد المحافظ على عدم القبول بأي تأخير في إنهاء الملاحظات، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والبيطرية لضمان تقديم منتج آمن وعالي الجودة.

وشهدت الجولة حضور نائب المحافظ، ورئيس مدينة الشلاتين، ومدير جهاز التعمير، ومدير مديرية الطب البيطري، وعدد من القيادات التنفيذية، في إطار متابعة المشروعات القومية ودفع العمل بها.