أيهما تفضل.. شيرى تيجو 4 برو إم رينو كارديان 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيرى تيجو 4 برو و رينو كارديان موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

أبعاد رينو كارديان موديل 2026

تأتى سيارة رينو كارديان موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4120 مم، وعرض 1747 مم، وارتفاع 1596 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 1596 مم .

محرك رينو كارديان موديل 2026

تستمد سيارة رينو كارديان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 900 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه .

أبعاد شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

تتوافر سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4358 مم، وعرض 1830 مم، وارتفاع 1670 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2630 مم .

محرك شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

تحصل سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتخرج قوة 111 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 55 ألف جنيه .