السعر مفاجأة .. أفضل ساعة ألعاب في الأسواق

أطلقت شركة شاومي رسميًا شاشة Redmi G Pro 32U 2026، وهي شاشة Mini LED مقاس 32 بوصة مصممة خصيصًا للاعبين ومنشئي المحتوى.

تعدالشاشة متاحة الآن للطلب المسبق في الصين بسعر 3199 يوان (468 دولارًا أمريكيًا).

مواصفات شاشة Redmi G Pro 32U 2026



يتميز هاتف Redmi G Pro 32U 2026 بشاشة QD-Mini LED مقاس 31.5 بوصة. يدعم الهاتف وضعين لمعدل التحديث، مما يسمح له بعرض دقة 4K بمعدل 160 هرتز ودقة 1080p بمعدل 320 هرتز. ويحقق زمن استجابة 1 مللي ثانية (GTG)، كما يدعم تقنية AMD FreeSync Premium Pro، ومعدل التحديث المتغير (VRR)، ووضع زمن الاستجابة المنخفض التلقائي (ALLM).

تصل الشاشة إلى ذروة سطوع تبلغ 1600 شمعة/م²، وتحافظ على حد أدنى للسطوع يبلغ 0.001 شمعة/م²، مما يوفر درجات سوداء أعمق وتفاصيل أدق في الظلال. هذه الميزات تجعلها مناسبة لمحتوى HDR، والشاشة حاصلة على شهادة DisplayHDR 1000 وتدعم تقنية Dolby Vision، بما في ذلك ألعاب Dolby Vision.



شاشة Xiaomi Redmi G Pro



تتيح تقنية QD-Mini LED للشاشة تغطية نطاق ألوان واسع. فهي تدعم 98% من مساحات ألوان DCI-P3، و100% من مساحات ألوان Adobe RGB، و100% من مساحات ألوان sRGB. تأتي الشاشة معايرة من المصنع، مما يضمن دقة ألوان بمعدل ΔE أقل من 1.

لخيارات الاتصال، تأتي الشاشة مزودة بمنفذي HDMI 2.1 (يدعمان دقة 4K بمعدل 160 هرتز)، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-C مع شحن بقوة 90 واط، ومنفذي USB 3.0، ومقبس صوت 3.5 ملم. كما تتضمن مكبرَي صوت بقوة 5 واط مع تقنية DTS:X الصوتية، وتدعم تقنية Dolby Atmos لأنظمة الصوت الخارجية.

يعمل هذا الجهاز بنظام التشغيل HyperOS 3، مما يوفر إمكانيات ذكية مثل التبديل بين وضعَي الشاشة والتلفزيون، والوصول إلى خدمات البث، واستخدام الأوامر الصوتية من XiaoAI، والتكامل مع منظومة المنزل الذكي من Xiaomi. وهو مزود بمعالج رباعي النواة Cortex-A73، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت.

وفي أخبار ذات صلة، قدمت شركة شاومي مؤخراً مكيف هواء سبليت جديد مزود بخاصية التبريد في 15 ثانية والتدفئة في 30 ثانية، إلى جانب مكيف هواء أرضي ذكي مزود بنظام HyperOS وتدفق هواء قوي.