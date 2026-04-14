إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

أصيب 4 أشخاص، بينهم حالة حرجة، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة، على طريق أسيوط - سوهاج الشرقي ناحية مدخل قرية العقال القبلي بمركز البداري.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مامور مركز شرطة البداري يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة ناحية مدخل قرية العقال البحري.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من انتشال كل من مصطفى محمد حسانين، 53 عامًا، في حالة غيبوبة تامة، وأحمد مصطفى محمد، 6 سنوات، – كدمات، ومحمود مصطفى محمد، 5 سنوات، – كدمات، وياسين مصطفى محمد، 8 سنوات – كدمات.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.