العربي للتحول التقني: برنامج التجارة الرقمية الإقليمي يعزز تنافسية مصر ويدعم توسعها العالمي

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي والتقني، إن إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح خلال لقاء في برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن البرنامج يستهدف بناء بيئة متكاملة للتجارة الرقمية عبر تطوير الأطر التشريعية، وتسهيل الإجراءات، والتوسع في استخدام الأدوات الحديثة مثل المدفوعات الإلكترونية والتوقيع الرقمي، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وخفض التكاليف على الشركات.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل التحول العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية أحد أبرز محركات النمو، مدفوعة بانتشار الإنترنت والهواتف المحمولة، ما يمنح الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، فرصًا أكبر للوصول إلى أسواق جديدة وزيادة صادراتها.

وأضاف أن البرنامج يركز أيضًا على تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية من خلال تطبيق أنظمة التحقق الإلكتروني وتفعيل العقود الرقمية، بما يقلل المخاطر ويوفر بيئة أكثر أمانًا وشفافية للمستثمرين.

وأكد غنيم أن مصر بدأت بالفعل في تعظيم الاستفادة من هذا المسار منذ إطلاق مبادرة التحول الرقمي في عام 2018، حيث شهدت البنية التحتية الرقمية تطورًا ملحوظًا، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية والمنصات الإلكترونية، وتبني القطاع المصرفي لآليات الدفع الإلكتروني.