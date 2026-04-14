التعليم: الامتحانات تبدأ 21 يونيو وتنتهي منتصف يوليو

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول جاء بهدف منح الطلاب فرصة كافية للاستعداد وتنظيم وقتهم قبل انطلاق الامتحانات، موضحًا: " الإعلان المبكر للتفاصيل بيساعد الطلبة “يرتبوا نفسهم ويبدأوا يذاكروا بشكل منظم.. ويبقوا عارفين كل حاجة ماشية إزاي من بدري".

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن امتحانات الثانوية العامة، سواء للنظام الجديد أو القديم، ستبدأ يوم 21 يونيو وتنتهي في منتصف يوليو، مشيرًا إلى أن إعداد الجدول راعى تخفيف الضغط النفسي على الطلاب، حيث تم ترتيب المواد بحيث تبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع، ثم الانتقال تدريجيًا إلى المواد الأساسية: "الفكرة إن الولاد يدخلوا الأول على مواد أخف شوية علشان يكسروا رهبة الامتحانات وياخدوا على الجو".

وأشار زلطة إلى أن نفس الإطار الزمني ينطبق على طلاب المكفوفين، بالإضافة إلى وجود جداول خاصة بمدارس STEM، والتي تتضمن مرحلتين للامتحانات، موضحًا تفاصيلها بشكل كامل.

ولفت إلى أن نظام البكالوريا لن يتم تطبيقه في الامتحانات الحالية، لكنه سيبدأ اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، حيث سيختلف النظام بداية من الصف الثاني الثانوي: "الاختلاف الحقيقي هيبان السنة الجاية لما الطلبة يختاروا المسارات بدل الشعب التقليدية".

