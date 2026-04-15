الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

"التجنيد التلقائي".. الولايات المتحدة تلغي التسجيل الذاتي للتجنيد

القسم الخارجي

في خطوة غير مسبوقة، تستعد الولايات المتحدة لإجراء تغيير جذري في آلية تسجيل الرجال في نظام التجنيد الإجباري، حيث سيتم لأول مرة تسجيلهم تلقائيًا دون الحاجة إلى قيامهم بهذه الخطوة بأنفسهم.

 ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءًا من شهر ديسمبر المقبل، ما يمثل تحولًا مهمًا في العلاقة بين المواطن والدولة في ما يتعلق بالواجبات العسكرية.

حتى الآن، كان يطلب من الرجال الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا التسجيل بأنفسهم في نظام التجنيد، وهو إجراء إلزامي يهدف إلى ضمان جاهزية الدولة في حال الحاجة إلى تعبئة عسكرية سريعة. 

ويتحمل الأفراد المسؤولية الكاملة عن هذا التسجيل، مع ما يترتب على عدم الامتثال من عواقب قانونية وإدارية، مثل الحرمان من بعض المزايا الحكومية.

نظام جديد

بموجب التعديل الجديد، سيتم نقل مسؤولية التسجيل من الأفراد إلى الحكومة، بحيث تقوم الجهات المعنية بإدراج أسماء المؤهلين تلقائيًا ضمن قاعدة بيانات التجنيد. 

ويعني ذلك أن الشبان لن يكونوا مطالبين باتخاذ أي إجراء شخصي لإتمام عملية التسجيل، وهو ما يتوقع أن يسهم في تقليل نسبة المخالفات وزيادة دقة وشمولية البيانات.

يأتي هذا التحول في إطار مساعي الحكومة الأمريكية لتحديث أنظمتها الإدارية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب ضمان تسجيل جميع المؤهلين دون استثناء. 

كما يعكس التغيير رغبة في تقليل الأعباء البيروقراطية على المواطنين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية وقواعد البيانات الحكومية المتكاملة.

تداعيات محتملة

من المتوقع أن يثير هذا القرار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصًا فيما يتعلق بمسائل الخصوصية ودور الدولة في إدارة بيانات المواطنين.

 كما قد يطرح تساؤل حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمهد لتغييرات أوسع في سياسة التجنيد أو تعكس استعدادات مستقبلية لظروف أمنية أو عسكرية محتملة.

رغم أن هذا التغيير لا يعني بالضرورة إعادة العمل بالتجنيد الإجباري الفعلي، فإنه يشير إلى اهتمام متزايد بتحديث البنية التحتية للتعبئة العسكرية. وينظر إلى القرار باعتباره إجراءً تنظيميًا بالدرجة الأولى، لكنه يحمل في طياته دلالات استراتيجية تتعلق بكيفية استعداد الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية.

