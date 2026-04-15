إلهام أبو الفتح
محافظات

سوهاج تتحرك لتأمين المعديات النيلية: تطوير مرسى الشورانية وخطة شاملة للمراجعة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة تستهدف تعزيز عوامل الأمان وحماية أرواح المواطنين، أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة بإدراج مشروع تطوير مرسى عبارة "الشورانية" بمركز المراغة ضمن الخطة الاستثمارية الجارية، بالتوازي مع إطلاق مراجعة موسعة لكافة العبارات والمعديات النهرية على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير فور الانتهاء من إجراءات الطرح، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد رفع كفاءة المرسى بشكل كامل، بما يضمن استيعاب الكثافات المتزايدة من المواطنين، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لانتظار الركاب.

ماذا تضمن خطة التطوير؟

وتتضمن خطة التطوير إعادة تأهيل المرسى وتوسعته، إلى جانب تطبيق اشتراطات السلامة المهنية، وتوفير وسائل الإنقاذ والحماية، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بحركة النقل النهري، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وفي سياق متصل، كلف المحافظ نائبه، كمال سليمان، بالإشراف على تشكيل لجنة فنية وهندسية موسعة، تتولى إجراء معاينات ميدانية دقيقة لجميع العبارات والمعديات والمراسي، لا سيما الواقعة بالجزر النيلية المأهولة بالسكان، للوقوف على مدى جاهزيتها الفنية.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة فحص الحالة الفنية للمحركات والهياكل المعدنية، والتأكد من توافر معدات الإنقاذ وإطفاء الحرائق، فضلًا عن مراجعة التراخيص وسريانها، والتأكد من اللياقة الصحية للعاملين، مع فحص المداخل والمخارج لضمان سهولة وأمان حركة الرسو.

وأكد نائب المحافظ أن أعمال المتابعة لن تقتصر على المعاينات فقط، بل تشمل وضع جدول زمني ملزم لأعمال الصيانة الدورية تحت إشراف هندسي متخصص، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لعمليات التحميل، والتأكد من جاهزية أطقم التشغيل البديلة للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وتأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات مناسيب مياه نهر النيل، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو إحكام السيطرة على منظومة النقل النهري، وضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين.

