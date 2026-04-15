الأوقاف تستعرض جهود إدارة الأزمات والكوارث خلال الربع الأول من عام 2026

استعرضت وزارة الأوقاف جهود الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث خلال الفترة من1/1/2026م حتى 31/3/2026م، في إطار حرص الوزارة على تعزيز جاهزية المديريات الإقليمية، ورفع كفاءة العاملين في التعامل مع الأزمات والطوارئ، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان داخل المساجد والمنشآت التابعة لها.

وشملت أبرز الجهود ما يأتي:

* التعاون مع الإدارة العامة لإدارة الأزمات بوزارة السياحة والآثار؛ للحفاظ على الصورة الحضارية للمساجد الأثرية.

* تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين في مواجهة الأزمات، وإدارة الطوارئ، وتجارب الإخلاء، والأمن الإداري.

* تنفيذ خطة تدريبية للمديريات الإقليمية في إدارة الأزمات والحد من المخاطر بواقع (12) دورة تدريبية، منها (5) دورات تم تنفيذها، و(7) دورات جارٍ تنفيذها بمسجد النور خلال العام المالي 2025-2026م.

* استهداف عدد (480) متدربًا من المديريات الإقليمية والأماكن التابعة للوزارة، مع تنفيذ تدريب فعلي لعدد (184) متدربًا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.

* حصر احتياجات المديريات الإقليمية من طفايات الحريق بإجمالي (2577) طفاية للعام المالي 2025-2026م.

* تنفيذ مرور ميداني على المديريات والإدارات والمساجد؛ لمتابعة الحالة الإنشائية، والتأكد من جاهزية مواجهة الأزمات، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

الاستعداد للتعامل مع الأمطار

* متابعة الاستعداد للتعامل مع الأمطار، ومراجعة أسطح المساجد، ومزاريبها، وملحقاتها.

* إصدار تعميمات دورية للوقاية من مخاطر الكهرباء، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

* متابعة الإجراءات الاحترازية للمساجد الواقعة في مخرات ومصبات السيول، مع تحديث قاعدة بيانات الأزمات المكونة من (95) بندًا بشكل شهري، من خلال لجان الأزمات بمختلف المديريات الإقليمية.