الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأمين العام للناتو يبدأ زيارة إلى التشيك لبحث دعم أوكرانيا

أ ش أ

 يبدأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الخميس، زيارة إلى جمهورية التشيك، حيث يلتقي رئيس الوزراء أندريه بابيش، قبل عقد مؤتمر صحفي مشترك في وقت لاحق من اليوم.

وتأتي الزيارة عقب مشاركة روته في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، الذي عُقد في برلين أمس، والذي شهد إعلان حزمة جديدة من المساهمات العسكرية لدعم كييف، بما في ذلك تمويل إضافي لما يُعرف بـ”المبادرة التشيكية للذخيرة”.

وتُعد هذه المبادرة من أبرز المساهمات التي تقدمها براغ لدعم أوكرانيا، إذ تركز على تأمين وتوريد كميات كبيرة من الذخائر من مصادر دولية، بهدف سد النقص الحاد في إمدادات القوات الأوكرانية، خاصة في ظل استمرار الحرب مع روسيا.

وخلال اجتماع برلين، رحب روته بالمساهمات الجديدة التي أعلنتها عدة دول، مشيرًا إلى أن الدعم التشيكي في مجال الذخيرة يمثل عنصرًا حيويًا في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا على المدى القريب.

وكانت المبادرة التشيكية قد برزت خلال الأشهر الماضية كإحدى الآليات الفعالة لتسريع إيصال الذخائر إلى كييف، عبر تنسيق الجهود بين الدول الحليفة وتوفير التمويل اللازم لشراء الإمدادات من الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يبحث روته مع رئيس الوزراء التشيكي سبل تعزيز هذا الدور، إلى جانب مناقشة الجهود الجماعية داخل حلف شمال الأطلسي لمواصلة دعم أوكرانيا، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا.

وتؤكد هذه الزيارة أهمية الدور الذي تلعبه جمهورية التشيك داخل منظومة الدعم الغربي لأوكرانيا، لا سيما في مجال الإمدادات العسكرية الحيوية، وعلى رأسها الذخائر.

