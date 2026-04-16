الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل استهداف مدن الجنوب اللبناني

أ ش أ

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي ، استهداف مدن الجنوب اللبناني ، حيث شنّ غارتين متتاليتين استهدفتا جسر القاسمية ، الممر المتبقي الذي يربط منطقة صور بمدينة صيدا ؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وكانت طائرة مسيّرة اسرائيلية قد نفذت ، قبل الغارتين ، غارة على دفعتين بالقرب من الجسر نفسه في إطار التصعيد المستمر على البنى التحتية الحيوية في المنطقة.

كما استمرت الاشتباكات في مدينة بنت جبيل، حيث شهدت محاورها منذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم مواجهات عنيفة في أحيائها بين القوات الاسرائيلية التي تواصل التقدم والتوغل داخل المدينة وعناصر من "حزب الله"، وسط استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وفي قضاء بنت جبيل.. أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرا وحاريص، في إطار تصعيد جوي متواصل يطال مناطق عدة في الجنوب اللبناني.

وفي سياق التصعيد .. نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت منطقة مفتوحة في حي الراهبات في مدينة النبطية فيما كان الطيران الإسرائيلى قد استهدف منزلاً في بلدة رومين في قضاء النبطية؛ ما أدى إلى أضرار مادية.

كما تسببت غارة اسرائيلية على حي التعمير في مدينة النبطية بدمار واسع وأضرار في عدد من المباني والمنازل السكنية بالتزامن مع غارة أخرى شنّها الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلى على منطقة الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح، إضافة إلى استهداف منزل في حي السلام داخل المدينة.

