الكونفدرالية على صفيح ساخن.. مواجهة عربية تقترب من النهائي ومونديال 2026 يلوح في الأفق

تعيش كرة القدم الإفريقية على وقع مواجهات حاسمة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تزداد احتمالات مشاهدة نهائي عربي خالص، في سيناريو يتكرر للمرة الثانية خلال آخر ثلاث نسخ، وسط تنافس محتدم بين أندية تمتلك خبرات قارية وطموحات كبيرة.

أفضلية مصرية مغربية قبل الحسم

تُستأنف منافسات إياب نصف النهائي، حيث يستضيف نادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد، بينما يلتقي أولمبيك آسفي مع اتحاد الجزائر.

ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية واضحة بعد فوزه ذهابا بهدف دون رد في الجزائر، ليضع قدما في النهائي، خاصة أنه سيخوض الإياب على ملعبه ووسط جماهيره في المقابل، عاد أولمبيك آسفي بتعادل سلبي ثمين من خارج الديار، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل مواجهة الحسم.

الزمالك يتمسك بحلم اللقب

يعول الزمالك، بطل نسختي 2019 و2024، على عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل، إذ يكفيه التعادل لضمان العبور إلى النهائي كما يملك الفريق سجلا قويا على ملعبه هذا الموسم دون أي خسارة في البطولة.

ورغم هذه الأفضلية، يواجه الفريق بعض التحديات، أبرزها الشكوك حول جاهزية لاعبه البرازيلي خوان بيزيرا بسبب الإصابة. في المقابل، يتمسك شباب بلوزداد بآماله، حيث يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين، أو تحقيق انتصار بفارق هدف مع تسجيل هدفين على الأقل لقلب الطاولة.

صراع مفتوح في المواجهة الثانية

في اللقاء الآخر، تبدو المواجهة أكثر توازنا، حيث يسعى أولمبيك آسفي لاستثمار عاملي الأرض وتحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل، خاصة بعد مشواره المفاجئ الذي أطاح خلاله بفرق قوية.

أما اتحاد الجزائر، بطل نسخة 2023، فيراهن على خبرته القارية، ويكفيه التعادل الإيجابي للعبور إلى النهائي ورغم تراجع نتائجه في الدوري المحلي، إلا أن الفريق لا يزال يملك القدرة على الظهور بقوة في المسابقات القارية.

نهائي عربي محتمل يعزز الهيمنة

تشير المعطيات إلى إمكانية مشاهدة نهائي عربي خالص، وهو ما يعكس تطور مستوى الأندية العربية في القارة السمراء، وقدرتها على فرض نفسها في المراحل المتقدمة. كما يمنح هذا السيناريو البطولة طابعا تنافسيا خاصا، ويزيد من زخمها الجماهيري والإعلامي.

ومن المنتظر أن يُقام ذهاب النهائي في 9 مايو، على أن تُلعب مباراة الإياب في 16 من الشهر ذاته، في مواجهة قد تحمل الكثير من الإثارة والندية.

الكونفدرالية منصة لإثبات القوة القارية

تُعد بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واحدة من أبرز البطولات القارية التي تمنح الأندية فرصة لإثبات حضورها خارج حدودها المحلية ومع تزايد التنافس في السنوات الأخيرة، أصبحت البطولة أكثر قوة وتوازنا، خاصة مع بروز أندية عربية وإفريقية قادرة على الذهاب بعيدا في المنافسة.

كما تسهم هذه البطولة في إبراز مواهب جديدة وتمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بمستويات مختلفة، ما يعزز من تطور كرة القدم في القارة بشكل عام.

مونديال 2026 نسخة استثنائية بآمال جديدة

على صعيد آخر، تترقب الجماهير العالمية انطلاق كأس العالم 2026، التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، في خطوة تاريخية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة ومنح الفرصة لمنتخبات جديدة للظهور على الساحة العالمية.

هذه النسخة المرتقبة لا تقتصر أهميتها على التوسعة فقط، بل تمثل تحولًا في شكل المنافسة، حيث يُتوقع أن تشهد مفاجآت كبرى وبروز قوى كروية جديدة، في ظل تقارب المستويات بين المنتخبات.

غيابات مؤثرة وفرص لنجوم جدد

ورغم الحماس الكبير، ستشهد البطولة غياب عدد من النجوم البارزين، سواء بسبب الإخفاق في التصفيات أو الإصابات، وهو ما يفتح الباب أمام جيل جديد من اللاعبين لفرض أنفسهم وكتابة أسمائهم في تاريخ المونديال.

ويبقى كأس العالم دائما مسرحا للقصص غير المتوقعة، حيث تتحول الأنظار سريعا نحو من يصنع الحدث داخل الملعب، وليس فقط نحو من يغيب عنه.