أحمد سعد ونادر حمدي في كواليس أغنية بينسوا إزاي

شارك الشاعر تامر حسين، كواليس تسجيل أغنية بينسوا إزاي للفنان أحمد سعد.

وكتب تامر حسين عبر حسابه الرسمي على انستجرام: “كواليس تسجيل بينسوا إزاى، مع زمايلي صناع الأغنية، المُلحن مُحمدى، والموزع نادر حمدي”.

وحقق ألبوم النجم أحمد سعد الجديد الذي أطلقه تحت اسم "الألبوم الحزين" نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من إطلاقه.

وتواجدت جميع أغاني الألبوم في قائمة الأكثر رواجا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بعد تداول الجمهور لها بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وجاء ترتيب أغاني الألبوم على يوتيوب كالتالي:

- أغنية اتغابيت في صدارة الألبوم

- أغنية الغاليين الثانية على مستوى الألبوم

- أغنية بينسوا إزاي ثالثة

- أغنية وصلت معاك في المرتبة الرابعة

- أغنية أنا مش فاهمني الخامسة