شاهد.. أحمد العوضي في أحدث ظهور رفقة محمد سامي

شارك الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر العوضي بصحبة المخرج محمد سامي، مما أثار تساؤلات الجمهور عن سر تواجدهم معا.

وعلق الفنان أحمد العوضي على الانتقادات التي واجهها خلال الأيام الماضية، عقب مشاركته في حملة «طفي النور اللي مش محتاجه»، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

ونشر الفنان أحمد العوضي مقطع فيديو عبر حسابه على «فيسبوك»، أوضح خلاله أنه لم يتقاض أي أجر مقابل مشاركته في إعلان ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلا: «كل اللي طلبته قولته، لو قاعد في الصالة اقفل نور باقي الشقة».

وأضاف أنه لا يعلم مصدر الشائعات التي ترددت حول إقامته في فيلا بقيمة 15 مليون جنيه، مؤكدا أنه يوجه رسالته للمواطنين بحسن نية، متمنيًا أن يتعامل الجمهور مع حديثه بنفس الروح.