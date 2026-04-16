أصغر فرهادي وحكايات متوازية.. الملصق الرسمي قبل العرض بمهرجان كان

كشف صناع فيلم Parallel Tales حكايات متوازية عن الملصق الرسمي قبل العرض بمهرجان كان السينمائي، وهو أحدث أعمال المخرج الإيراني البارز أصغر فرهادي، ويشارك ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ79 التي تنطلق في 12 مايو 2026.



يمثل الفيلم عودة جديدة لفرهادي إلى السجادة الحمراء في «كان»، بعد حضوره اللافت في دورات سابقة، حيث يواصل اشتغاله على الدراما الإنسانية المعقدة والأسئلة الأخلاقية التي أصبحت سمة أساسية في مشروعه السينمائي.



وتدور أحداث فيلم حكايات متوازية حول كاتبة تبحث عن شرارة الإلهام لعملها الجديد، فتبدأ بمراقبة جيرانها من نافذتها، قبل أن تتداخل حياتها تدريجيًا مع شاب يدخل عالمها اليومي ويقلب واقعها رأسًا على عقب.

ومع تصاعد الأحداث، يتأرجح السرد بين الحقيقة والخيال، في بناء درامي يذيب الحدود بين ما يُكتب وما يُعاش.



ويعود فرهادي في هذا العمل إلى أسلوبه المعروف القائم على تشابك الحكايات وتداخل مصائر الشخصيات داخل شبكة من العلاقات الإنسانية المتوترة، حيث تتقاطع الرغبات الفردية مع الأسئلة الأخلاقية والاختيارات المصيرية، في حبكة نفسية واجتماعية تحمل الكثير من الغموض والتأمل.



ويضم الفيلم طاقمًا أوروبيًا لافتًا، تتقدمه إيزابيل أوبير، إلى جانب فيرجيني إيفيرا، فينسان كاسيل، بيير نيني، آدم بيسا، وكاثرين دونوف.