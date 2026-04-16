الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تفاصيل الحضور الأفريقي في "نصف شهر المخرجين" بمهرجان كان

محمد نبيل

أعلن قسم «أسبوعي المخرجين» في دورته الثامنة والخمسين عن اختياراته ضمن مهرجان كان السينمائي 2026، والتي ضمّت 28 فيلمًا بين روائي وقصير ومتوسط الطول، من بينها ثلاثة أعمال بإنتاج أفريقي تمثل نيجيريا والسودان والمغرب، في حضور يعكس تنامي حضور السينما الأفريقية في المحافل الدولية.
 

وأشار البيان الرسمي بشكل صريح إلى نيجيريا والسودان بوصفهما من الدول التي لا تحظى بتمثيل كافٍ على الساحة السينمائية العالمية.
 

ويبرز ضمن الاختيارات الفيلم النيجيري «كلاريسا» للمخرجين الشقيقين آري إسيري وشوكو إسيري، ويروي الفيلم قصة كلاريسا، سيدة المجتمع التي تستعد لاستضافة حفل في منزلها بمدينة لاغوس، قبل أن تجمعها الصدفة مجددًا بأصدقاء قدامى شكّلوا جزءًا مهمًا من ماضيها.

وفي فئة الأفلام القصيرة والمتوسطة، يشارك المخرج السوداني إبراهيم عمر بفيلمه «لا شيء يحدث بعد غيابك»، مواصلًا حضوره بعد نجاح فيلمه القصير السابق «لا شيء يحدث بعد ذلك» (2023)، الذي تناول رحلة أب يبحث عن مثوى أخير لابنه الراحل، وفاز عنه بجائزة التانيت الذهبي للأفلام القصيرة في مهرجان مهرجان قرطاج السينمائي.
 

كما يسجل المخرج المغربي الفرنسي سعيد حميش حضوره في التظاهرة بفيلمه الوثائقي القصير «بحثًا عن الطائر الرمادي ذي الخطوط الخضراء»، في استمرار لمساره السينمائي الذي جمعه بعدد من الأسماء البارزة، من بينهم Nabil Ayouch وLeyla Bouzid.
 

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

