قرار صادم.. لوفتهانزا توقف 27 طائرة وتقلص رحلاتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية أنها ستُقلّص رحلاتها وتُوقف 27 طائرة عن العمل نهائيًا ابتداءً من يوم السبت لمواجهة ارتفاع أسعار وقود الطائرات وتزايد تكاليف النزاعات العمالية.

وقال المدير المالي، تيل شترايشرت، في بيان له، إن هذه الإجراءات "لا مفر منها" في ظل "الارتفاع الحاد" في أسعار الوقود، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكانت لوفتهانزا خططت بالفعل لإخراج 27 طائرة عاملة تابعة لشركة سيتي لاين من الخدمة، إلا أن الحرب الإيرانية عجّلت بهذه الخطوة.

وكجزء من هذه الإجراءات، ستُقلّص لوفتهانزا أيضًا طاقتها الاستيعابية على خطوطها القصيرة والمتوسطة والطويلة، وستُخرج نحو 12 طائرة "غير فعّالة" من الخدمة، ما يُوفّر في تكاليف الوقود.

وأشار شترايشرت إلى أن "الهدف هو تركيز منصاتنا للرحلات القصيرة والمتوسطة بشكل أوضح وجعلها أكثر تنافسية".

وكان لدى أوروبا مخزون من وقود الطائرات يكفيها لمدة ستة أسابيع تقريبًا، وقد تضطر شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها إذا نفدت الإمدادات، وفقًا لتحذير سابق من رئيس وكالة الطاقة الدولية.

بدأت شركات الطيران بالفعل في إلغاء بعض الرحلات الأقل ربحية مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات منذ بداية الحرب.