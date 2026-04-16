مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين وقع مساء اليوم بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز منفلوط في محافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين بحري محور منفلوط بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود وفيات ومصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة نقل وأخرى نصف نقل وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.