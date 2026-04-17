ناقد رياضي: مواجهة شباب بلوزداد صعبة.. وهذا موقف خوان بيزيرا من المشاركة

أكد الناقد الرياضي محمد كارم أن مواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري صعبة، مشيرًا إلى أن المدير الفني للفريق معتمد جمال حذر اللاعبين من خطورة الأجنحة والكرات العرضية للمنافس، إلى جانب الكشف عن موقف بعض اللاعبين من المشاركة والتجديد.



وقال كارم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن المباراة ستكون صعبة للغاية على الزمالك، موضحًا أن معتمد جمال شدد على ضرورة الحذر من أجنحة الفريق الجزائري.



وأضاف أن فريق شباب بلوزداد يتميز بالاعتماد على العرضيات، وهو ما كان محور التحذيرات الفنية داخل الجهاز الفني للزمالك.

وتابع أن الطبيب المعالج حذر من مشاركة اللاعب خوان بيزيرا في المباراة منذ بدايتها لتجنب تفاقم إصابته، على أن يتواجد في قائمة اللقاء وقد يشارك كبديل حسب مجريات المباراة واحتياجات الفريق.



وأوضح أن حسام عبد المجيد يرغب في استكمال مشواره مع الزمالك، إلا أنه في حال وصول عرض احتراف مناسب فقد يفضل الرحيل، مشيرًا إلى أن النادي لن يوافق على بيعه بأقل من 4 ملايين دولار، رغم رغبة الإدارة في استمراره.



واختتم بأن أحمد فتوح وناصر منسي اقتربا من تجديد عقديهما مع الزمالك، مع وجود رغبة من النادي في استمرارهما، على أن تُعقد جلسات الحسم بنهاية الموسم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن فتوح تلقى عروضًا من الأهلي وبيراميدز بقيم مالية أعلى من عرض الزمالك.