لاعب بلوزداد السابق: خبرة الزمالك حسمت مباراة الذهاب وبيزيرا لاعب حاسم

تحدث عمار عمور لاعب فريق شباب بلوزداد ومنتخب الجزائر السابق، عن مواجهة الإياب بين بلوزداد ونظيره الزمالك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال عمار عمور في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور:"مصر والجزائر أشقاء وماحدث في مباراة الذهاب أمر طبيعي، الاستقبال والحفاوة للزمالك في الجزائر واجب علينا".

وأضاف:"لاعبو شباب بلوزداد عليهم أن يركزوا على عدم تلقي أي أهداف في الدقائق الأولى من المواجهة، وإذا تم تسجيل هدف مبكر سيكون قادر على التأهل".

وأردف:"عودة بن حمودة للتشكيل الأساسي ستشكل نقطة قوية لصالح شباب بلوزداد".

واختتم حديثه قائلًا:"خبرة الزمالك حسمت مباراة الذهاب، وخوان بيزيرا لاعب ممتاز جدا وأتابعه بشكل مستمر في الدوري المصري وهو لاعب حاسم في كثير من المباريات".