جامعة حلوان الأهلية تكرّم الطلاب الفائزين بمسابقة SOLE

كرّمت جامعة حلوان الأهلية طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، الفائزين في مسابقة SOLE في موسمها الثاني عشر، تقديرًا لإنجازهم المتميز وتحقيقهم مراكز متقدمة في أكثر من مسار، إلى جانب حصولهم على دعم مالي رسمي من وزارة الشباب والرياضة المصرية.

يأتي ذلك في إطار دعم الدولة للابتكار العلمي وتشجيع الطلاب، وبرعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة ،و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور مجدى الحجرى عميد الكلية.

وجاء هذا التكريم عقب قيام وزارة الشباب والرياضة المصرية بمنح جوائز مالية للطلاب الفائزين، تقديرًا لتميزهم في المنافسات العلمية.

حيث حصل الفريق الفائز في مسار Poster Session على جائزة مالية قدرها 10,000 جنيه، بعد فوزه بالميداليات الذهبية وكأس المركز الأول عن مشروع بعنوان:

“Sustainable Active Food Packaging Films Using Fish Scale Waste-Derived Collagen and Polyvinyl Alcohol Biopolymer”

وضم الفريق:

• زياد وليد – الفرقة الثالثة

• شهد علاء – الفرقة الثالثة

• حنين ياسر – الفرقة الثالثة

• دعاء خالد – الفرقة الثالثة

• كارن أسامة – الفرقة الثانية

ليُعد هذا الإنجاز أول كأس علمي تحققه الجامعة في هذا النوع من المسابقات.

كما حصل الطالب علي وائل – الفرقة الثالثة – على جائزة مالية قدرها 5,000 جنيه، بعد فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسار Presentation Track عن عرض علمي بعنوان:

Future of Biotechnology with Artificial Intelligence

ويعكس هذا الإنجاز حجم التقدير المؤسسي لما يقدمه طلاب الجامعة من أداء متميز في المحافل العلمية المختلفة.

وأكدت جامعة حلوان الأهلية أن هذا التكريم يأتي في إطار دعمها المستمر لأبنائها المتفوقين، وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التميز والابتكار، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة كبيئة داعمة للإبداع والبحث العلمي.

و تم إعداد الطلاب المشاركين تحت رعاية الأستاذ الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عمران منسق البرنامج، وبتدريب كل من:

أ.م.د منار فودة، وأ.م.د سارة عبدة، د شروق أسامة من الهيئة المعاونة بالكلية.

ويؤكد هذا الإنجاز تميز طلاب جامعة حلوان الأهلية وقدرتهم على المنافسة بقوة في المجالات العلمية المتقدمة، بما يعكس جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها الجامعة.