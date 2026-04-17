الحزن يسيطر على الإعلامية دينا رامز في جنازة والدها بمسجد الشرطة

سيطرت مشاعر الحزن على الإعلامية دينا رامز -زوجة الإعلامي طارق علام- خلال جنازة والدها اليوم الجمعة، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

جنازة والد دينا رامز

جنازة والد دينا رامز

وصل جثمان والد الإعلامية دينا رامز -زوجة الإعلامي طارق علام- إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة عليه.

وفاة والد دينا رامز

وتوفي عصر اليوم الجمعة، والد الإعلامية دينا رامز، زوجة الإعلامي طارق علام بعد صراع مع المرض.

وكشف الإعلامي طارق علام عن موعد ومكان الجنازة كاتبا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون .. انتقل الى رحمة الله الأستاذ الدكتور محمد رامز حسين. أستاذ دكتور متفرغ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ورئيس مجلس إدارة المركز سابقًا والد كلٍ من:

المهندس حسين رامز

والإعلامية دينا رامز حرم الإعلامي طارق علام وإينا رامز حرم الأستاذ أشرف علوي.

وشقيق كلٍ من:

عصام رامز – المرحومة نيفين رامز – نايلة رامز – الدكتورة ماجدة رامز

وتابع : صلاة الجنازة: المغرب اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

والدفن بمقابر الأسرة والعزاء يوم الاحد بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

