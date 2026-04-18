قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

نهاية عملاق جليدي.. ذوبان جبل بعد رحلة دامت 40 عاما في المحيط الجنوبي

جبل جليدي
جبل جليدي
أمينة الدسوقي

تحول أقدم وأحد أكبر الجبال الجليدية المسجلة، A-23A، إلى بركة ماء بعد مسار طويل بدأ عام 1986 حين انفصل عن جرف فيلشنر الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

من جرف قطبي إلى مياه أكثر دفئا

وعلى مدى عقود، ظل هذا العملاق الجليدي رمزا للثبات في بيئة متجمدة، قبل أن تنتهي رحلته في أوائل أبريل 2026 في مياه المحيط الأطلسي الجنوبي، حيث تسارعت وتيرة الذوبان مع انتقاله إلى نطاقات أكثر دفئا.

صور الأقمار الصناعية تروي القصة

وثقت الأقمار الصناعية مراحل حياة الجبل منذ تشكله في بحر ويديل وحتى تفككه النهائي.

ذوبان الجليد

وخلال انجرافه لمسافة تجاوزت 2300 كيلومتر شمالاً باتجاه جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، بدأ الهيكل الجليدي يتصدع وينكمش بسرعة وفي أواخر مارس 2026، قدر العلماء مساحته بأكثر قليلاً من 170 كيلومتراً مربعا، بعد أن كانت تتجاوز ستة آلاف كيلومتر مربع عام 2020.

لماذا صمد طويلا؟

يرجح الباحثون أن بقاء A-23A كل هذه المدة يعود إلى انحشاره فوق تضاريس قاع البحر في مناطق شديدة البرودة، ما أبطأ عملية الذوبان. لكن مع تحركه إلى مياه أدفأ، ظهرت برك مياه ذائبة زرقاء داكنة على سطحه، أضعفت بنيته وسرعت انهياره.

التكنولوجيا تكشف ما لا يرى

أتاحت تقنيات الاستشعار عن بُعد ورصد الفضاء فهما غير مسبوق لسلوك الجبال الجليدية فقد التقطت الأقمار الصناعية ورواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية صوراً مقربة، أظهرت التغيرات الدقيقة في الشكل والحجم، وتأثير الجبل على النظم البيئية البحرية المحيطة.

وأسهم هذا الرصد المتواصل في بناء سجل علمي دقيق لمسارات الجبال الجليدية حول القارة القطبية الجنوبية.

أسئلة علمية ومخاطر ملاحية

رغم التقدم في الرصد، لا تزال أسئلة أساسية قائمة حول آليات حركة الجبال الجليدية وتفككها، ودور التيارات المحيطية وتضاريس القاع في تحديد مساراتها.

جبل الجليد A23a

 كما تثير الشظايا الصغيرة المنفصلة عنها قلقاً متزايداً، إذ يصعب تتبّعها وتشكل خطرا مباشرا على الملاحة البحرية.

بهذا الذوبان، لا تنتهي قصة A-23A فحسب، بل تُفتح صفحة جديدة من البحث العلمي لفهم ديناميكيات الجليد البحري في عالم يتغير مناخه بوتيرة متسارعة.

بالصور

