الزراعة تطرح تجربة مصر في مواجهة تحديات الغذاء بإفريقيا

شارك الوفد المصري ـافتراضيا- برئاسة الدكتور سعد موسى،بتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقيات، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإفريقيا، والتي استضافتها جمهورية موريتانيا الإسلامية خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2026، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى شملت اجتماعات كبار المسؤولين الفنيين والجلسة الوزارية.

وخلال مداخلات الوفد المصري، تم توجيه الشكر والتقدير إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية على حسن تنظيم واستضافة هذا الحدث الهام، وكذلك إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لجهودها المستمرة في دعم القضايا المرتبطة بتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية.

وأكد الوفد المصري على التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع الزراعي في إفريقيا، وفي مقدمتها تدهور الأراضي، والتصحر، وندرة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تتطلب استجابات متكاملة وسياسات مبتكرة قائمة على التعاون الإقليمي والدولي.

واستعرضت مصر تجربتها الوطنية في مواجهة تلك التحديات، رغم محدودية الموارد الطبيعية، حيث نجحت في تنفيذ برامج طموحة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على الصمود، من خلال: التوسع الأفقي باستصلاح نحو 4 ملايين فدان، والتوسع الرأسي عبر استنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلا عن التوسع في مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وشدد الوفد على أهمية تبني نظم مستدامة لإنتاج التقاوي، وتعزيز منظومة صحة النبات والإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، فضلًا عن التوسع في تطبيق نظم الري الحديث، وتطوير البنية التحتية الزراعية خاصة في مجالات التخزين، بما يسهم في تقليل الفاقد والهدر.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية صياغة سياسات زراعية متطورة بالتعاون مع منظمة الفاو، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في مجالات البنية التحتية الزراعية وسلاسل القيمة.

ومن ناحية أخرى، أكد الوفد المصري استعداد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتقديم كافة أوجه الدعم الفني وبناء القدرات للأشقاء في الدول الإفريقية، من خلال البرامج التدريبية التي ينفذها المركز المصري الدولي للزراعة.

وخلال الجلسة الوزارية، استعرض وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقيات، الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم نظم الغذاء، بما يشمل تطوير الإنتاج الزراعي، وتحسين السلالات الحيوانية، وتعزيز الإرشاد الزراعي، والتوسع في برامج التدريب ونقل الخبرات للدول الإفريقية الشقيقة.

وأكد علي دعم مصر الكامل لمبادرات منظمة الفاو، وعلى رأسها مبادرة «يدًا بيد» التي أُطلقت عام 2019، والتي تستهدف تحسين دخول صغار المزارعين في المناطق الريفية، فضلًا عن المبادرات المعنية بتعزيز قدرات العاملين في الحجر الزراعي لتسهيل انسياب التجارة الزراعية بين دول القارة.

وفي ختام المشاركة، أعرب الوفد المصري عن تقديره لمنظمة الفاو على دورها المحوري في دعم منظومة الأمن الغذائي، ولجمهورية موريتانيا الإسلامية على استضافتها الناجحة للمؤتمر في توقيت بالغ الأهمية يشهد تحديات متزايدة على مستوى الأمن الغذائي العالمي.