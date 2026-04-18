بعد مد فتره التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
خريطة الإجازات 2026 في مصر.. مواعيد العيد والعطلات بالتفصيل
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التنمية بشمال سيناء ويفتتح مصنعًا للصناعات البلاستيكية ببئر العبد
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية
التبخر الكوني.. علماء يعيدون حساب عمر الكون ويكشفون سيناريو التلاشي الكامل
الضربات تتوالي.. 10 نجوم خارج منتخب مصر في مونديال 2026
«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة المنصورة: حصول 6 طلاب بكلية الهندسة على شهادة CSWE العالمية

همت الحسينى

نجح 6 طلاب من كلية الهندسة بجامعة المنصورة في الحصول على شهادة Certified SOLIDWORKS Expert (CSWE)، والتي تُعد أعلى مستوى من الاعتماد الاحترافي في مجال التصميم الهندسي باستخدام برنامج SOLIDWORKS.

وتُمنح هذه الشهادة للمتخصصين الذين يجتازون اختبارات متقدمة ومعقدة في النمذجة ثلاثية الأبعاد، وإدارة التجميعات الهندسية عالية التعقيد، بما يعكس مستوى احترافيًا متقدمًا يتوافق مع معايير الصناعة العالمية.

وشمل الطلاب الحاصلون على الشهادة: باسل أسامة بديع، يوسف أحمد يحيى الغماز، محمود علاء محمود والي، سهير إبراهيم محمد سابق، عبد الرحمن أبوبكر الصديق السيد، خالد شريف ناصف.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة مع وصول إجمالي عدد الحاصلين على شهادة CSWE من منتسبي الكلية إلى 29 مهندسًا ومهندسة، من بين 171 على مستوى جمهورية مصر العربية، بما يعكس حضورًا بارزًا للكلية ضمن نخبة الكفاءات الهندسية المؤهلة على المستوى الوطني.

ويعكس هذا التميز كفاءة منظومة التأهيل الأكاديمي والتطبيقي بكلية الهندسة، ونجاحها في مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات سوق العمل، من خلال التركيز على التدريب العملي، ودعم اكتساب المهارات المتقدمة، والتوسع في إتاحة الشهادات الدولية المعتمدة.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن خالص تهانيه للطلاب الحاصلين على شهادة CSWE، ولأسرة كلية الهندسة بقيادة الدكتور شريف البدوي، عميد الكلية، مشيدًا بهذا الأداء المتميز الذي يعكس مستوى التأهيل العلمي والتطبيقي لطلاب الجامعة.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز التعليم التطبيقي، وتأهيل كوادر قادرة على المنافسة في مجالات الهندسة المتقدمة، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد المعرفي، والتحول نحو الصناعات القائمة على الابتكار.

ويُعد هذا النجاح امتدادًا لجهود جامعة المنصورة في دعم التميز الأكاديمي والمهني، ويؤكد قدرة خريجيها على المنافسة بجدارة في سوق العمل الهندسي محليًا ودوليًا.

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الخدمات

إيهاب واصف

تراجع أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع

الذهب

59 % من سوق الذهب في مصر يتجه للانكماش.. السبائك تقود تحولًا غير مسبوق نحو الاستثمار

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد