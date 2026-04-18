جامعة المنصورة: حصول 6 طلاب بكلية الهندسة على شهادة CSWE العالمية

نجح 6 طلاب من كلية الهندسة بجامعة المنصورة في الحصول على شهادة Certified SOLIDWORKS Expert (CSWE)، والتي تُعد أعلى مستوى من الاعتماد الاحترافي في مجال التصميم الهندسي باستخدام برنامج SOLIDWORKS.

وتُمنح هذه الشهادة للمتخصصين الذين يجتازون اختبارات متقدمة ومعقدة في النمذجة ثلاثية الأبعاد، وإدارة التجميعات الهندسية عالية التعقيد، بما يعكس مستوى احترافيًا متقدمًا يتوافق مع معايير الصناعة العالمية.

وشمل الطلاب الحاصلون على الشهادة: باسل أسامة بديع، يوسف أحمد يحيى الغماز، محمود علاء محمود والي، سهير إبراهيم محمد سابق، عبد الرحمن أبوبكر الصديق السيد، خالد شريف ناصف.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة مع وصول إجمالي عدد الحاصلين على شهادة CSWE من منتسبي الكلية إلى 29 مهندسًا ومهندسة، من بين 171 على مستوى جمهورية مصر العربية، بما يعكس حضورًا بارزًا للكلية ضمن نخبة الكفاءات الهندسية المؤهلة على المستوى الوطني.

ويعكس هذا التميز كفاءة منظومة التأهيل الأكاديمي والتطبيقي بكلية الهندسة، ونجاحها في مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات سوق العمل، من خلال التركيز على التدريب العملي، ودعم اكتساب المهارات المتقدمة، والتوسع في إتاحة الشهادات الدولية المعتمدة.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن خالص تهانيه للطلاب الحاصلين على شهادة CSWE، ولأسرة كلية الهندسة بقيادة الدكتور شريف البدوي، عميد الكلية، مشيدًا بهذا الأداء المتميز الذي يعكس مستوى التأهيل العلمي والتطبيقي لطلاب الجامعة.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز التعليم التطبيقي، وتأهيل كوادر قادرة على المنافسة في مجالات الهندسة المتقدمة، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد المعرفي، والتحول نحو الصناعات القائمة على الابتكار.

ويُعد هذا النجاح امتدادًا لجهود جامعة المنصورة في دعم التميز الأكاديمي والمهني، ويؤكد قدرة خريجيها على المنافسة بجدارة في سوق العمل الهندسي محليًا ودوليًا.