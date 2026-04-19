الوقاية من السكري.. 3 أطعمة أحرص على تناولهم

لا يوجد علاج سحري لمرض السكري، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني منه، صحيح أن الكثير من عوامل الخطر وراثية، إلا أن عوامل نمط الحياة - كالتمرين واتباع نظام غذائي صحي - تُقلل من احتمالية الإصابة بالنوع الثاني، حتى في حال وجود مقدمات السكري، فما هو النظام الغذائي الصحي الأمثل للوقاية من السكري؟

يُعدّ اتباع نظام غذائي صحي شامل أفضل طريقة.

إليك ثلاثة أطعمة يمكنك تناولها يوميًا للمساعدة في تقليل خطر الإصابة

- المكسرات

يُعدّ ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكلٍ مستمر أحد عوامل خطر الإصابة بداء السكري، وكلما زاد تناولك للوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات المكررة، زادت احتمالية عدم استقرار مستوى السكر في الدم، وللحدّ من الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات بعد الظهر، يُنصح بتناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين والدهون، كالمكسرات، للشعور بالشبع إضافةً إلى ذلك، تُعدّ المكسرات غنية بالدهون المتعددة غير المشبعة، والتي ثبت ارتباطها بإبطاء تطور داء السكري من النوع الثاني .

- الفواكه

إلى جانب توفير الألياف والمغذيات النباتية ومجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، فإن تناول الفاكهة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وقد وجدت دراسة مراجعة نُشرت عام 2021 في مجلة BMJ للتغذية والوقاية والصحة أن التفاح والتوت الأزرق والزبيب والعنب ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني

- البقوليات

تُعدّ البقوليات متعددة الاستخدامات وممتازة لتقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، فهي ليست غنية بالألياف التي تساعد على استقرار مستوى السكر في الدم فحسب، بل إنها غنية أيضاً بالبروتين الذي يُشعرك بالشبع ويمنعك من تناول الوجبات الخفيفة، مما يُساعدك على الحفاظ على وزنك، إذ يُعدّ الوزن الزائد أو السمنة من عوامل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني