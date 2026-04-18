الجيوب الأنفية والأطفال.. كل ما تريد معرفته عن المرض وأعراضه

يُعدّ فهم صحة الجيوب الأنفية أمرًا أساسيًا لإدارة التهابات الجيوب الأنفية والأعراض المصاحبة لها لدى الأطفال.

وغالبًا ما ينتج التهاب الجيوب الأنفية عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي أو الحساسية، وقد يُسبب انسدادات تؤدي إلى نمو البكتيريا والتهاب الجيوب الأنفية.

لذا، تُعدّ استشارة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة ضرورية لتشخيص وعلاج مشاكل الجيوب الأنفية المزمنة لدى الأطفال، خاصةً عندما لا تُحسّن العلاجات الأولية الحالة.

فهم جيوب الأطفال الأنفية ونموها



يمتلك الأطفال أربعة أزواج من الجيوب الأنفية: الجيوب الغربالية، والجيوب الفكية، والجيوب الجبهية، والجيوب الوتدية.

لكل نوع من أنواع الجيوب الأنفية مراحل نمو فريدة واعتبارات صحية خاصة تؤثر على كيفية ظهور التهابات الجيوب الأنفية لدى الأطفال. على سبيل المثال:

الجيوب الغربالية: تقع بين العينين وتتميز ببنية تشبه خلية النحل، وهي موجودة عند الولادة وتستمر في النمو، وتتصل بالجيوب الأنفية الأخرى مع نمو الطفل. تُعدّ الجيوب الأنفية من أكثر المواقع شيوعًا للإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية لدى الأطفال الصغار.

الجيوب الفكية: توجد في منطقة الخدين، وتكون موجودة منذ الولادة، وتتوسع بشكل ملحوظ بين سن الثالثة والخامسة. قد تُسبب التهابات هذه المنطقة ألمًا في الخدين واحتقانًا في الأنف.

الجيوب الجبهية: تقع في الجبهة، ولا تكتمل نموها إلا في سن السابعة تقريبًا. قد تُؤدي مشاكل هذه الجيوب إلى الصداع والشعور بضغط في الجبهة لدى الأطفال الأكبر سنًا.

الجيوب الوتدية: تقع في عمق الأنف، وهي آخر الجيوب نموًا، وعادةً ما تكتمل خلال سنوات المراهقة. قد يُصعّب موقعها تشخيص التهاباتها. تلعب هذه الجيوب دورًا هامًا في بنية الجيوب الأنفية بشكل عام، وفي حالات نادرة، قد تُستخدم في بعض الإجراءات الطبية.

يُساعد الوعي بأنواع الجيوب الأنفية ومراحل نموها على الكشف المبكر عن التهاب الجيوب الأنفية لدى الأطفال، مما يُتيح تقديم الرعاية المناسبة والسريعة.

الأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال



التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب يصيب الجيوب الأنفية، وقد ينتج عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي، أو الحساسية، أو مشاكل تشريحية. يعتمد تشخيص وعلاج التهاب الجيوب الأنفية على أعراض الطفل وعمره وحالته الصحية العامة. قد تختلف الأعراض:

الأطفال الصغار:

سيلان الأنف أو إفرازات أنفية كثيفة

سعال ليلي

تورم حول العينين

احتقان أنفي يستمر لفترة أطول من أعراض نزلات البرد المعتادة



الأطفال الأكبر سنًا:

صداع وآلام في الوجه

انسداد الأنف

ضغط في الجبهة أو الخدين

يُساعد التعرف على هذه الأعراض مبكرًا على التمييز بين التهاب الجيوب الأنفية والحالات الأخرى، مما يُتيح العلاج في الوقت المناسب.

أسباب وأنواع التهاب الجيوب الأنفية المزمن عند الأطفال

يمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية حادًا، أو تحت الحاد، أو مزمنًا، أو متكررًا:

التهاب الجيوب الأنفية الحاد: غالبًا ما يلي نزلة برد أو عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، وعادةً ما يستمر أقل من أربعة أسابيع. تشمل الأعراض ألمًا في الوجه، وسيلان الأنف، واحتقان الأنف. كما قد تتسبب الأجسام الغريبة العالقة في الأنف في انسداده، مما قد يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن: تتطلب الحالات التي تستمر لأكثر من 12 أسبوعًا استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة. قد يشمل علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن المضادات الحيوية وخيارات علاجية أخرى مصممة خصيصًا لتوفير راحة طويلة الأمد.

التهاب الجيوب الأنفية المتكرر: يتميز هذا النوع بتكرار العدوى الحادة خلال عام، ويتطلب إدارة دقيقة لمنع تكرارها.

يمكن أن تساهم عوامل مثل الالتهاب التحسسي، وحساسية الأنف، والتشوهات التشريحية (مثل انحراف الحاجز الأنفي أو تضخم اللحمية) في الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية. يُعد تحديد هذه العوامل المحفزة أمرًا بالغ الأهمية للوقاية الفعالة من التهاب الجيوب الأنفية لدى الأطفال وإدارته.



تشخيص التهاب الجيوب الأنفية



لتشخيص التهاب الجيوب الأنفية، ينظر أخصائيو الأنف والأذن والحنجرة في أعراض الطفل وقد يُجرون فحصًا سريريًا. في بعض الحالات، تكون هناك حاجة إلى فحوصات إضافية، مثل التصوير المقطعي المحوسب أو الأشعة السينية للجيوب الأنفية.

الفحص السريري: يُقيّم أخصائيو الأنف والأذن والحنجرة أعراضًا مثل احتقان الأنف، وألم الوجه، والتورم. قد يحتاج الأطفال الصغار إلى مراقبة دقيقة، خاصةً إذا استمرت أعراض البرد لديهم لفترة أطول من المعتاد.

إجراءات التصوير التشخيصي: يُظهر التصوير المقطعي المحوسب صورًا تفصيلية لبنية الجيوب الأنفية، مما يُساعد في تشخيص التهابات الجيوب الأنفية المعقدة.

