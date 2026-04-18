العنكبوت الأسود.. قصة الحارس الوحيد الحاصل على الكرة الذهبية

في تاريخ كرة القدم تبقى بعض الأسماء محفورة في الذاكرة كعلامات فارقة غيرت شكل اللعبة ويأتي الروسي ليف ياشين في مقدمتها باعتباره الحارس الذي أعاد تعريف مركز حراسة المرمى بأسلوبه الثوري وقدراته الاستثنائية التي جعلته أسطورة لا تتكرر.

ولد ليف ياشين في 22 أكتوبر 1929 بالعاصمة موسكو وبدأ مسيرته الكروية مع نادي دينامو موسكو حيث ارتدى قميصه طوال مسيرته الاحترافية بين عامي 1950 و1970 في نموذج نادر للاعب ظل وفيا لنادي واحد طوال مشواره ورغم بداية لم تكن سهلة فإن موهبته الفريدة سرعان ما فرضت نفسها ليصبح الحارس الأول للفريق ومنتخب الاتحاد السوفيتي وأحد أبرز نجوم اللعبة في عصره.

عرف ياشين بردود فعله السريعة وقدرته العالية على قراءة الهجمات قبل تطورها إلى جانب خروجه الجريء من مرماه للتعامل مع الكرات العرضية والهجمات الخطيرة وهو ما جعله يلقب بـ"العنكبوت الأسود" نسبة إلى زيه الأسود وشخصيته المهيمنة داخل الملعب حيث كان يبدو وكأنه يسيطر على كامل منطقة الجزاء.

انجازات ياشين مع المنتخب الأتحاد السوفيتي

على الصعيد الدولي، حقق ياشين إنجازا تاريخيا بقيادته منتخب الاتحاد السوفيتي للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 1960 في أول نسخة من البطولة القارية كما ساهم في وصول منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم 1966 وهو أفضل إنجاز مونديالي في تاريخ الفريق.

وعلى المستوى الفردي، كتب ياشين اسمه بحروف من ذهب بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية عام 1963 ليظل حتى اليوم الحارس الوحيد في التاريخ الذي نال هذا الشرف كما اشتهر بأرقامه القياسية بعدما حافظ على نظافة شباكه في أكثر من 270 مباراة، وتصدى لما يزيد عن 150 ركلة جزاء في أرقام تعكس مدى استثنائيته في مركزه.

وبعد اعتزاله عام 1970، لم يبتعد ياشين عن عالم كرة القدم حيث ظل رمزا وإلهاما للأجيال اللاحقة، قبل أن يرحل في عام 1990 تاركا إرثا خالدا وفي عام 1994 كرمه الاتحاد الدولي لكرة القدم بإطلاق اسمه على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم تخليدا لمسيرته الأسطورية.

ويبقى ليف ياشين أكثر من مجرد حارس مرمى إنه أسطورة صنعت مجدها في زمن مختلف وغيرت مفهوم الحراسة إلى الأبد لتظل ذكراه حاضرة في تاريخ كرة القدم كأحد أعظم من وقف بين القائمين.