قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين بملتقى توظيف جامعة القاهرة: ربط التعليم بالصناعة بالبحث العلمي يحدث نهضة كبرى
الأزهر: التماسك الأسري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي ومواجهة التحديات المعاصرة
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يصرخ في وجه فريقه خلال أزمة إيران
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عضو مجلس الشيوخ الإيطالي : المتوسط يجب أن يتحول من بؤرة أزمات إلى مصدر استثنائي للفرص

اجتماع هيئة المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
ماجدة بدوى

أكدت سيمونا بيترولشي، عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، أن المرحلة الحالية في منطقة البحر المتوسط شديدة الحساسية، ما يتطلب من القيادات السياسية التحلي بالحكمة وإيجاد توازن دقيق في إدارة الملفات الإقليمية.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع هيئة المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.

وقالت بيترولشي إن هذا الدور يتجسد منذ أكثر من عامين عبر خطة ماتّي (Piano Mattei) التي تمثل رؤية تنموية شاملة لتعزيز التعاون بين دول المنطقة، مشيرة إلى أنها لمست ملامح هذه الرؤية خلال زيارتها إلى مقر الاجتماع.

وأوضحت أن البحر المتوسط يجب ألا يظل ساحة للأزمات والصراعات، بل ينبغي أن يتحول إلى مصدر استثنائي للفرص على المستويات الاجتماعية والاقتصادية وقطاع الطاقة، مؤكدة أن تحقيق ذلك يتطلب من الدول تعزيز قدراتها الوطنية مع العمل في الوقت ذاته على تنسيق المواقف والتعاون المشترك.

وأضافت: "لا ينبغي أن تعمل كل دولة بشكل منفرد، بل علينا أن نكون فريق عمل متكاملاً، نصنع الفيلم معًا وليس بطلًا واحدًا فقط"،مؤكدة  على أهمية الاستثمار في الحوار، لا سيما من خلال الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدة أن البرلمانيين تقع على عاتقهم مسؤولية تعزيز التقارب بين الدول والعمل على توحيد الرؤى السياسية.

وأشارت إلى أنه رغم وجود اختلافات في بعض الأحيان، فإن الهدف النهائي يظل الوصول إلى رؤية سياسية مشتركة تخدم استقرار المنطقة وتنميتها.

وفيما يتعلق بموقف إيطاليا، أكدت بيترولشي التزام بلادها بدعم هذا المسار، سواء من خلال اختيار المقر أو تقديم الدعم المالي، بما في ذلك تحمل نفقات المقر وتوفير الكوادر الإدارية بالتعاون مع البرلمان الإيطالي.

كما تطرقت إلى ملف تمكين المرأة، موضحة أن عدة مبادرات أُطلقت في هذا الإطار، من بينها المبادرة التي طرحتها في القاهرة خلال نوفمبر الماضي حول "المرأة والاقتصاد الأزرق"، والتي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في اقتصاد البحار على قدم المساواة مع الرجل.

وأوضحت أن هذا الملف بات يحظى باهتمام متزايد، حيث تم التأكيد مؤخرًا على أهمية وضع دور المرأة في صدارة النقاشات باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية، سواء في الاقتصاد البحري أو غيره من القطاعات، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في تعزيز التعاون بين ضفتي البحر المتوسط وتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.

مجلس الشيوخ الإيطالي البحر المتوسط برلمان البحر المتوسط البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

