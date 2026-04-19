أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة

كب كيك الشوكولاتة من الحلويات الشهيرة، ويمكن تحضير كب كيك الشوكولاتة بخطوات بسيطة.
مقادير كيك كيك شوكولاتة
2 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
رشة ملح
1 كوب سكر
نصف كوب زبدة
2 بيضة
2 باكو فانيليا
1 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة كاكاو
الوجه
شوكولاتة مذابة
زيت
فورماسيل
طريقة تحضير كب كيك شوكولاتة
أخلطي السكر والزبدة والبيض والفانيليا واللبن
ضيفي الدقيق والبيكنج بودر والملح والكاكاو
ضعي خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط معا
ضعي كل الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك
يمكن أن تضاف قطع الشوكولاتة
يوضع في الفرن حتى تمام النضج
للوجه
أخلطي الشوكولاتة المذابة والزيت
ضيفي الخليط على الوجه
يزين الكب كيك بالفورماسيل ويقدم