مطبوعات بدون ترخيص.. القبض على مالك مكتبة في السلام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مخزن خاص بإحدى المكتبات "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) بتوزيع العديد من الكتب الروائية والأدبية والدينية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط مالكه ، وبحوزته (أكثر من 10 آلاف نسخة كتاب دينى بدون تصريح أو تفويض – ألف غلاف تحت التجهيز لكتب دينية مختلفة) ، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





