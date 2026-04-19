ميناء دمياط يستقبل سفينه تحمل علم ليبيريا محملة بـ 51336 طنا من القمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة ، منها السفينة ( MOONRISE ) و التي ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 51336 طن من القمح و السفينة ( ESNA ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح القطاع العام .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28720 طن تشمل : 8964 طن علف بنجر و 9188 طن جبس و 10568 طن بضائع متنوعة.



وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 73245 طن تشمل : 21534 طن قمح و 1508 طن خشب زان و 1000 طن خردة و 20800 طن ذرة و 13939 طن فول صويا و 3867 طن زيت طعام و 10597 طن حديد.



أشار البيان إلى أنه حركة الصادر من الحاويات بلغت 342 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 48 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1903 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 81051 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 23543 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5630 حركة .